सारा, अक्षय और धनुष की 'अतरंगी रे' पर भड़के लोग, फिर आड़े आया धर्म का मुद्दा

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar), सारा अली खान (Sara Ali Khan) और धनुष (Dhanush) के लीड रोल वाली फिल्म 'अतरंगी रे' (Atrangi Re) लंबे इंतजार के बाद 24 दिसंबर को डिजिटली रिलीज हुई. हालांकि, ये फिल्म अब विवादों में घिरती हुई दिख रही है. इसे दर्शकों और समीक्षकों के बीच काफी पसंद किया गया है. लेकिन वहीं, इसने कुछ लोगों की भावनाओं को भी आहत किया है.

ट्विटर यूजर्स ने किया बॉयकॉट

ट्विटर पर कई यूजर्स ने फिल्म का बॉयकॉट किया है. लोगों ने 'अतरंगी रे' में लव जिहाद को बढावा देने का आरोप लगाया है.

See clear evidence of promoting #Love_Jihad in @akshaykumar

Flim, So another task he has given to us to #Boycott_Atrangi_Re pic.twitter.com/9R11W3xdGs — Dr Bharati Anil Hedau (@DrHedau) December 29, 2021

दरअसल, फिल्म में सारा को एक हिन्दू लड़की रिंकू सूर्यवंशी के किरदार में देखा जा रहा है, जबकि अक्षय ने मुस्लिम लड़के सज्जाद अली खान की भूमिका निभाई है. ऐसे में इन दोनों की लव स्टोरी कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है.

लोगों ने निकाला गुस्सा

अब ट्विटर यूजर्स ने फिल्म के कुछ सीन्स पर आपत्ति जताते हुए 'अतरंगी रे बॉटकॉट' को ट्रेंड करवाना शुरू कर दिया है. लगातार फिल्म का बहिष्कार करने की मांग उठाई जा रही है.

Bollywood has always targeted hinduism , and defamed it at many instances. Just because we have been tolerant for so many years they have started thinking that we are meek and vulnerable and that they can get away with whatever they do.#Boycott_Atrangi_Re pic.twitter.com/OlNAJoZo8n — CHETHANA PRABHU (@Ravalanath) December 28, 2021

एक यूजर ने लिखा, 'बॉलीवुड में हमेशा ही हिन्दू धर्म को निशाना बनाया गया है. कई मौकों पर इसे बदनाम भी किया गया. हम शांति से इतने सालों से सब बर्दाश्त करते आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमें नम्र और कमजोर समझ लिया है. वो जो चाहें वो कर रहे हैं.'

अक्षय कुमार भी हुए ट्रोल

ऐसे ही कई अन्य लोगों ने भी अपने ट्वीट्स के जरिए फिल्म पर गुस्सा प्रकट किया है. दूसरी ओर खासतौर पर अक्षय कुमार को भी लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

The biggest surprise in this film is about the role of Akshay Kumar. Akshay Kumar, who is considered by a large section to be a nationalist or say Hindu, he repeatedly does such roles, which puts the entire Hindu religion in the dock.#Boycott_Atrangi_Re #Boycott_Atrangi_Re pic.twitter.com/cvGzt43svV — Vishal Rajput (@VishalR10257117) December 28, 2021

गौरतलब है कि आनंद एल. राय के निर्देशन में बनी ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज की गई थी.

