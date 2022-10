Viral Video: सारा अली खान और शुभमन गिल फिर दिखे एक साथ, जमकर वायरल हो रहा वीडियो

नई दिल्ली: Viral Video Sara Ali Khan and Shubhman Gill: टीम इंडिया के सलाम बल्लेबाज शुभमन गिल लागातार खबरों में छाए हुए हैं. अपनी कमाल की बल्लेबाजी और टीम स्पीरिट के अलावा उनका नाम लगातार एक्ट्रेस सारा अली खान के साथ जोड़ा जा रहा है. शुभमन गिल को हाल ही में जिम्बांबे और वेस्ट इंडीज के खिलाफ केली गई सीरीज में प्लेयर ऑफ दी सीरीज चुना गया. वहीं सारा अली खान भी लगातार हिट पर हिट देती नजर आ रही हैं.

करवा चौथ के दिन सोशल मीडिया पर तब बवाल मच गया जब शुभमन गिल और सारा अली खान को एक बार फिर सात में देखा गया. शुभमन गिल अपना सामना उठाए आगे आगे वहीं सारा अली खान पीछे पीछे चलती दिखाई दीं. इसके बाद सारा अली खान को कैबिन क्रू के साथ सेल्फी लेते हुए भी देखा गया.

Sara Ali Khan and shubman gill spotted at airport together pic.twitter.com/Ylv7NAQjc8

— Troll Cricket (@TrollCrickett) October 14, 2022