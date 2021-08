शाहरुख खान हॉकी टीम के लिए बने 'चक दे इंडिया' के कबीर खान, अनोखे अंदाज में बढ़ाया हौसला

नई दिल्ली: भारतीय महिला हॉकी टीम ने सोमवार को ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाते हुए सेमीफाइनल में अपने लिए जगह बना ली है. अब जबरदस्त सफलता के लिए चारों ओर से टीम को सराहा जा रहा है. सोशल मीडिया पर भी टीम को बधाई देने वाले ट्वीट्स की बाढ़ आई हुई है. अब टीम 'चक दे' के रूप में ट्रेंड होने लगी है.

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) होने लगे ट्रेंड

दूसरी ओर बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान भी भारतीय हॉकी टीम की वजह से ट्रेंड होने लगे हैं. दरअसल, वह 'कबीर खान' (Kabir Khan) के रूप में ट्रेंड कर रहे हैं. इसी किरदार को उन्होंने 2007 में रिलीज हुई फिल्म 'चक दे इंडिया' (Chak De India) में निभाया था. दर्शकों के जहन में अब इसी फिल्म की यादें ताजा हो गई हैं. ऐसे में फैंस हॉकी टीम के कप्तान Sjoerd Marijne की तुलना 'चक दे इंडिया' के शाहरुख से करने लगे हैं.

टीम की जीत पर शाहरुख ने ऐसे ही शाबासी

टीम की जीत के बाद Sjoerd Marijne ने अपनी पूरी टीम के साथ एक सेल्फी भी सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें सभी सदस्य एक बस खड़े चीयर करते दिखाई दे रहे हैं. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'सॉरी फैमिली, मैं फिर बाद में आऊंगा.'

Haan haan no problem. Just bring some Gold on your way back….for a billion family members. This time Dhanteras is also on 2nd Nov. From: Ex-coach Kabir Khan. https://t.co/QcnqbtLVGX

इस पर अब शाहरुख खान ने जवाब देते हुए लिखा, 'हां हां कोई परेशानी नहीं है. लौटते हुए थोड़ा गोल्ड लेते आना. बिलियन फैमिली मेंबर्स के लिए. इस बार धनतेरस भी 2 नवंबर को है. एक्स-कोच कबीर खान की तरफ से.'

Sjoerd Marijne ने दिया शाहरुख को जवाब

दूसरी ओर Sjoerd Marijne ने शाहरुख के इस ट्वीट का जवाब भी दिया है. उन्होंने लिखा, 'सपोर्ट और प्यार के लिए धन्यवाद. हम सबकुछ फिर से देंगे. असली कोच की तरफ से.'

Thank you for all the support and love. We will give everything again.

From: The Real Coach. https://t.co/TpKTMuFLxt

— Sjoerd Marijne (@SjoerdMarijne) August 2, 2021