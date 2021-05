सुहाना खान के लिए आया शादी का रिश्ता, महीने की इतनी सैलरी कमाता है ये शख्स

नई दिल्ली: बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और गौरी खान (Gauri Khan) की लाडली सुहाना खान (Suhana Khan) सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, वह अक्सर अपने फैंस के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करती रहती हैं. ऐसे में लगातार उनके फॉलोअर्स की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है. सुहाना ने बेशक अब तक लाइमलाइट से दूरियां बना रखी हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके चाहने वालों की लिस्ट किसी सुपरस्टार से कम नहीं है.

सुहाना ने मनाया 21वां जन्मदिन

सुहाना ने हाल ही में अपना 21वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है. अपने बर्थडे के खास मौके पर उन्होंने इंस्टाग्राम (Instagram) पर अपनी तस्वीरें भी पोस्ट की थी, जो काफी वायरल हुईं. उन्हें देख एक बार फिर लोग उनकी खूबसूरत अदाओं के दिवाने बन गए हैं. इसी बीच सुहाना को सोशल मीडिया पर शादी का प्रपोजल भी मिल गया है, जो अब काफी चर्चा में बना हुआ है.

गौरी खान ने शेयर की थी सुहाना की तस्वीर

Happy birthday.. you are loved today , tomorrow and always pic.twitter.com/dgXRGjk8FK

— Gauri Khan (@gaurikhan) May 21, 2021