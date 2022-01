शाहरुख खान के नाम पर इस महिला को विदेश में मिली मदद, जानिए क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली: बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के फैंस आज सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में मौजूद हैं. वह जहां भी जाते हैं उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है. विदेशों में लोग भारत को 'शाहरुख खान का देश' भी बोलते हैं. ऐसा ही एक उदाहरण हाल ही में देखने को मिला है.

जानिए क्या है किस्सा

दरअसल, हाल ही में अपने देश से सात समंदर पार बैठी एक महिला को सिर्फ शाहरुख खान के नाम ही मदद मिल गई. दिलचस्प बात ये है कि उनकी मदद करने वाला शख्स किंग खान का फैन है और उसने सिर्फ इसलिए उस महिला की मदद की, क्योंकि वह भारत से हैं, जहां शाहरुख खान रहते हैं.

Needed to transfer money to a travel agent in Egypt. Was having problems with the transfer. He said: you are from the country of @iamsrk. I trust you. I will make the booking, you pay me later. For anywhere else, I wouldn't do this. But anything for @iamsrk. & he did!#SRK is

— Ashwini_Deshpande (@AshwDeshpande) December 31, 2021