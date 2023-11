ईशा अंबानी की पार्टी में सांपों से खेलते दिखे शाहरुख खान, बार-बार देखा जा रहा है वीडियो

नई दिल्ली: ईशा अंबानी और आनंद पीरामल के जुड़वा बच्चों आदित्य और कृष्णा का 19 नवंबर को पहला जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा है. इस खास दिन पर सुबह पूरे अंबानी परिवार में जश्न का माहौल देखा गया. मुंबई के जियो वर्ल्ड गार्डन में ग्रैंड पार्टी का भी आयोजन किया गया. इस ग्रैंड पार्टी में तमाम फिल्मी हस्तियों ने भी शिरकत की. ऐसे में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान भी इस जश्न का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे. अब यहां से उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने लगा है.

हैंडसम दिख रहे हैं शाहरुख खान

पार्टी के इस वीडियो में मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी शाहरुख को सांप पकड़ाते हुए दिख रहे हैं. इस ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन पर शाहरुख हाई प्रोफाइल मेहमानों में से एक थे. इस वायरल वीडियो में शाहरुख ब्लैक सूट के साथ सनग्लासेस पहने अनंत अंबानी और उनकी मंगेतर राधिका मर्चेंट के साथ बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

सांपों के बीच भी नहीं डरे शाहरुख खान

वीडियो में देखा जा रहा है कि जैसे ही अनंत ने शाहरुख को सांप दिया, तभी एक और अन्य शख्स ने पीछे से एक्टर के गले में भी वैसा ही एक और सांप डाल दिया. इन सबके बीच शाहरुख भी सांपों को थामे रखते हैं, वह यहां बिल्कुल भी डरे हुए नहीं लग रहे हैं.

Exclusive: SRK having a SnakeTastic time with Radhika and Anant Ambani at Jio World.@iamsrk #ShahRukhKhan #SRK pic.twitter.com/Wno9wNymfn

— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) November 18, 2023