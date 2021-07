क्या शाहरुख खान को नहीं मिल रही अच्छी फिल्में? सरेआम आलिया भट्ट से मांगा काम

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने हमेशा ही फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों और समीक्षकों का दिल जीता है. अब आलिया ने इंडस्ट्री में नई पारी की शुरुआत कर ली है. दरअसल, अब वह निर्माता के तौर पर भी फिल्मों के साथ जुड़ गई हैं. ऐसे में इंडस्ट्री के सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने उनसे एक खास अपील भी कर दी है.

आलिया हुईं पहली फिल्म को लेकर उत्साहित

दरअसल, आलिया ने हाल ही में अपने एक ट्वीट में अपनी अगली फिल्म 'डार्लिंग्स' के पहले दिन के शूट का एक फोटो शेयर किया है.

After this production please sign me up for your next home production little one. I will come in time for the shoot and be very professional..promise! https://t.co/rXzha7LmZR

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) July 3, 2021