अब 'KGF 2' से नहीं होगा शाहिद कपूर की 'Jersey' का मुकाबला, मेकर्स ने रिलीज डेट को बदला

नई दिल्ली: अभिनेता शाहिद कपूर (Shahid kapoor) और एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जर्सी' (Jersey) का फैंस काफी लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब फिल्म रिलीज से 3 दिन पहले मेकर्स ने इसकी तारीख को आगे खिसका दिया है. पहले जर्सी 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही थी, लेकिन अब रिलीज के तीन दिन पहले इसकी तारीख आगे खिसकाकर 22 अप्रैल कर दिया गया है.

रिलीज से 3 तीन पहले मेकर्स का बड़ा फैसला

फिल्म की तारीख बदलने का ऐलान करते हुए जर्सी के प्रोड्यूसर अमन गिल ने बयान जारी किया है. उन्होंने कहा, 'एक टीम के रूप में, हमने 'जर्सी' में अपना खून-पसीना और आंसू बहाए हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि ये फिल्म आप सभी तक पहुंचे.

जर्सी अब 22 अप्रैल को रिलीज होगी'. दरअसल, 14 अप्रैल को केजीएफ 2 भी सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

अब इस दिन रिलीज होगी 'जर्सी'

इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच काफी बज देखा जा रहा है. 'जर्सी' इस महीने 14 अप्रैल के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी.

