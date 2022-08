Video: इस पंजाबी गाने के फैन हुए शाहरुख खान, सिग्नेचर स्टेप करते वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) अपनी आने वाली फिल्म 'पठान' (Pathan) और 'डंकी' (Dunki) की शूटिंग में व्यस्त हैं. वहीं वह अपने लुक्स को छुपाने के लिए मीडिया के सामने भी नहीं आ रहे हैं, पर इतनी मेहनत के बाद भी एक्टर लोगों के कैमरों में कैद हो जाते हैं. सोशल मीडिया पर उनका एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया है. जिसमें वह डांस करते नजर आ रहे हैं.

वायरल हुआ वीडियो

हाल में ही शाहरुख खान का एक लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को किंग खान के एक फैन पेज ने शेयर किया है. वीडियो में अपने चहेते स्टार की एक झलक पाकर फैंस बेहद खुश नजर आ रहे हैं. वहीं ब्लैक टी शर्ट और मैसी लुक में किंग खान भी काफी शुश दिखाई दे रहे हैं.

पंजाबी गाने पर थिरके एक्टर

वीडियो में शाहरुख खान पंजाबी गाने 'ना जा ना जा' पर डांस करते और गाने के सिग्नेचर स्टेप करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो पर फैंस खूब लाइक्स और कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने शाहरुख खान के वीडियो पर लिखा-वह बहुत ग्रेसफुल हैं और उनका डांस बहुत अच्छा है.

