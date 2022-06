शाहरुख खान की 'जवान' ने रिलीज से पहले ही की मोटी कमाई, इस OTT प्लेटफॉर्म पर देगी दस्तक

नई दिल्ली: बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान पिछले लंबे वक्त से किसी न किसी कारण खबरों का हिस्सा बने हुए हैं. इस समय उनके पास कई फिल्में कतार में हैं, जिसमें से एक उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जवान' भी है. शाहरुख के चाहने वाले उन्हें पर्दे पर देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में अभिनेता ने कुछ दिनों पहले अपनी अगली फिल्म 'जवान' का टीजर और मोशन पोस्टर रिलीज कर फैंस को खुश कर दिया है.

शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' को लेकर हर दिन कोई न कोई अपडेट सामने आ जाता है. अब एक बार फिर से फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जिसे सुन लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह गया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही तकरीबन 100 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है. अगर ये रिपोर्ट्स सही है तो मेकर्स के लिए इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती.

बता दें कि शाहरुख खान की यह पहली ऐसी फिल्म है, जो पैन इंडिया लेवल पर रिलीज हो रही है. जवान को अभिनेता की पत्नी गौरी खान प्रोड्यूस कर रही हैं.

An action-packed 2023!!⁰Bringing #Jawan to you, an explosive entertainer in cinemas 2nd June 2023.⁰In Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada.

