वायरल हुआ शाहरुख खान का रैंबो लुक, एलन मस्क से फैंस ने की तुलना

नई दिल्ली: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के फैंस उन्हें अलग-अलग तरह के लुक्स में देखना पसंद करते हैं. वहीं शाहरुख भी फिल्मों में अपने नए अंदाज से दर्शकों की खूब वाहवाही लूटते हैं, लेकिन अब उनका एक ऐसा लुक वायरल हो रहा है जिसने उनके फैंस को हैरत में डाल दिया है.

वायरल हुआ रैंबो लुक

दरअसल शाहरुख के हम जिस लुक की हम बात कर रहे हैं वो है रैंबो लुक है. जिसे क्रिएट किया है ट्विटर यूजर लेजी एट ने. इस नाम के ट्विटर यूजर ने अपने हैंडल पर कई फोटोज शेयर की है जिसमें उन्होंने बॉलीवुड एक्टर्स को हॉलीवुड के अलग अलग किरदारों में दिखाया है. जिसमें शाहरुख खान का रैंबो किरदार भी शामिल है.

As a fun, light lab experiment we wanted to test the power of the new Midjourney V5 by reimagining Bollywood actors as iconic Hollywood characters.

Enjoy and Happy Friday!

1/6 @iamsrk as John Rambo from Rambo pic.twitter.com/7u9GSDtnMJ

— Lazy Eight (@lazyeightdesign) March 16, 2023