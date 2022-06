Shamshera Teaser Out: युद्ध भूमि में नजर आए रणबीर कपूर, संजय दत्त का दिखा खतरनाक अंदाज

नई दिल्ली: बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) काफी लंबे ब्रेक के बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं. उनकी लगातार कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने को तैयार है. हाल में ही एक्टर की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' (Brahmastra) का ट्रेलर रिलीज किया गया था. जो फैंस को काफी पसंद आया था. अब उनकी आने वाली फिल्म 'शमशेरा' का टीजर (Shamshera Teaser Out) रिलीज कर दिया गया है. टीजर को देखकर फैंस फिल्म के लिए और उत्सुक हो गए हैं. लोगों को रणबीर की आने वाली फिल्मों से काफी उम्मीदें हैं.

'शमशेरा' का टीजर हुआ रिलीज

रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा काफी लंबे समय से रिलीज के लिए तैयार है, लेकिन किसी न किसी वजह से इसकी रिलीज लगातार टल रही थी. फाइनली अब फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. फिल्म निर्माताओं ने फिल्म का टीजर यशराज के ऑफिशयली इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है, साथ ही ट्रेलर रिलीज की तारीख भी बताई है.

उन्होंने कैप्शन में लिखा- A legend who will leave his mark. Shamshera Trailer out on 24th June. Experience SHAMSHERA in @imax in Hindi, Tamil & Telugu. Celebrate Shamshera with YRF50 only at a theatre near you on 22nd July. फिल्म का ट्रेलर 24 जून को रिलीज किया जाएगा. फिल्म 22 जुलाई को रिलीज होने वाली है.

संजय दत्त के लुक ने फैंस को किया अटरेक्ट

शमशेरा के टीज़र में बताया गया है कि शमशेरा कौन है?, और स्वतंत्रता में उन्होंने क्या महत्वपूर्ण रोल अदा किया है. टीजर में रणबीर कपूर युद्ध के मैदान में लड़ाई के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे है. वहीं उनके कई अलग लुक और लोकेशन की झलकियां दिखाई जाती हैं. ट्रेलर में भारतीयों के साथ हुआ अमानवीय व्यवाहर भी दिखाया गया है. वहीं टीजर में संजय दत्त के लुक ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा हैं. वह एक जेलर के रूप में दिखाई दे रहे है,

जिसकी लंबी चोटी है और वह माथे पर चंदन लगाए नजर आ रहे है. फैंस को उनका लुक काफी पसंद आ रहा है. जबकि टीजर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है.

कई फिल्मों में नजर आएंगे रणबीर कपूर

रणबीर कपूर बड़े पर्दे पर पिछली बार 'संजू' फिल्म में नजर आए थे. अब रणबीर 'शमशेरा' से कमबैक कर रहे हैं. वह इस फिल्म के अलावा 'ब्रह्मास्त्र' और लब रंजन की अनटाइटल्ड फिल्म में श्रद्धा कपूर के साथ नजर आने वाले है. रणबीर की फिल्मों को लेकर मार्केट में काफी अच्छा बज क्रिएट हो गया है. लोगों को उम्मीद है कि एक्टर की फिल्में बॉलीवुड का खोया हुआ चार्म फिर वापस लाने में कामयाब हो सकती है.

