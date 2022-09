शहनाज गिल को दाढ़ी को लेकर कमेंट करना पड़ा भारी, ट्रोलर्स के निशाने पर आईं एक्ट्रेस

नई दिल्ली: रियलिटी शो 'बिग बॉस 13' ने पंजाब की कटरीना कैफ (Katrina Kaif) शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) की किस्मत बदल कर रख दी है. इसी रियलिटी शो के जरिए शहनाज ने घर-घर में पहचान हासिल की है. शायद आज शहनाज गिल का परिचय देने की जरूरत नहीं रह गई है. शहनाज अपनी क्यूटनेस और चुलबुले अंदाज के लिए मशहूर हैं. हालांकि एक्ट्रेस इस बार ट्रोलर के निशाने पर आ गई हैं.

फिर चर्चा में आईं पंजाब की कटरीना कैफ

शहनाज ने वर्ल्ड बियर्ड डे पर ऐसा सावल कर दिया कि अब उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है. दरअसल, 3 सितंबर को दुनियाभर में वर्ल्ड बियर्ड डे मनाया जा रहा है. इसी कारण ट्वविटर पर वर्ल्ड बियर्ड डे ट्रेंड कर रहा है.

What's all this hype around a beard it's got its own day now!

Shaving se kya problem hai?#WorldBeardDay

Shehnaaz Gill (@ishehnaaz_gill) September 3, 2022