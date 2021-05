'द फैमिली मैन 2' के ट्रेलर से इंप्रेस हुईं शहनाज गिल, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ देखना चाहती हैं पहला सीजन

नई दिल्ली: हाल ही में ‘द फैमिली मैन 2’ सीरीज का ट्रेलर रिलीज हुआ है. यह वेब सीरीज 4 जून को अमेजॉन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर रिलीज होने वाली है. फैंस इस वेब शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फैंस का साथ-साथ कई सेलेब्स को वेब सीरीज का ट्रेलर पसंद आ रहा है.

शहनाज ने की ‘द फैमिली मैन 2’ के ट्रेलर की तारीफ

कई सेलिब्रिटी सोशल मीडिया पर ट्रेलर की तारीफ कर चुके हैं. अब इसी कम्र में बिग बॉस फेम और पंजाबी सिंगर शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) का नाम जुड़ा है. हाल ही में शहनाज ने द फैमिली मैन 2 का ट्रेलर देखा है और इससे बहुत इंप्रेस हो गई हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रेलर की तारीफ की है.

सिद्धार्थ शुक्ला के साथ देखना चाहती हैं पहला सीजन

Sri, Sri, Srikant ji, the not so minimum guy ko wapas dekhna hi padega. Can’t agree more @ishehnaaz_gill , #LoveTheFamilyMan @BajpayeeManoj , kya kadak trailer hai! https://t.co/RnF5KUyUU5

— Sidharth Shukla (@sidharth_shukla) May 24, 2021