सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद पहली बार शहनाज गिल के चेहरे पर दिखी मुस्कान, जानिए क्या है वजह

नई दिल्ली: टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की मौत की खबर हर किसी के लिए एक बड़ा झटका थी. परिवार के सदस्य ही नहीं, फैंस भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि एक्टर अब हमारे बीच नहीं रहे. इन्हीं में से एक एक्ट्रेस और सिंगर शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) हैं, जो आज भी खुद को संभालने की कोशिश कर रही हैं. सिद्धार्थ की सबसे करीबी दोस्त शहनाज ने एक्टर की मौत के बाद कैमरे से दूरियां बना ली हैं.

अनाथालय में दिखीं शहनाज

सिद्धार्थ के जाने के बाद शहनाज उर्फ सना की जो हालत थी उसे देख उनके फैंस उनके लिए काफी परेशान हो गए हैं. सिडनाज (सिद्धार्थ-शहनाज) के फैंस एक्ट्रेस के बारे में जानने के लिए हमेशा ही बेताब रहते हैं.

इसी बीच अब सना की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं, जिनमें उन्हें एक अनाथालय में बच्चों के साथ वक्त बिताते हुए देखा जा रहा है.

अमृतसर में हैं शहनाज

दरअसल, शहनाज इन दिनों अमृतसर में हैं. हाल ही में वह यहीं के एक अनाथालय में पहुंची थीं. उन्होंने यहां बच्चों के साथ काफी वक्त बिताया और ढ़ेर सारी बातें कीं.

