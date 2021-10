फिर मुसीबत में फंसे राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी, शर्लिन चोपड़ा ने दर्ज कराई FIR

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और उनके पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में राज को अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल वह इस समय बेल पर बाहर हैं. इस दौरान शर्लिन चोपड़ा (Sherlyn Chopra) ने भी उनपर गंभीर आरोप लगाए.

शर्लिन ने राज-शिल्पा के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

On Oct14, actor Sherlyn Chopra filed a complaint against Raj Kundra&Shilpa Shetty Kundra for allegedly committing fraud against her & mental harassment.

I've filed a complaint to register FIR against Raj Kundra for sexual harassment, cheating & criminal intimidation, she said. pic.twitter.com/zYAfV3QSsL

ANI (@ANI) October 16, 2021