मास्क के पीछे क्यों छुपे रहते हैं राज कुंद्रा? ट्रोलर्स को बताई असली वजह

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (shilpa shetty) के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) पिछले कुछ वक्त से लगातार चर्चा में बने हुए हैं. वह जब से जेल से बाहर आए हैं, गणेश पूजा हो या करवा चौथ, राज कुंद्रा मीडिया के सामने हमेशा मास्क लगाए ही नजर आते हैं. ऐसे में कई बार उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है. बता दें कि पिछले साल पोर्नोर्ग्राफी मामले में राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया था, तभी से वह ट्रोल्स के निशाने पर बने हुए हैं. हालांकि अब राज कुंद्रा ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है.

राज कुंद्रा ने दिया करारा जवाब

#trollers where are you all slowly vanishing please don’t leave me

राज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'ट्रोल्स, कहां हैं आप? धीरे-धीरे गायब हो रहे हो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए.' हालांकि, सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें इस पर भी ट्रोल कर दिया. उन्होंने लिखा, 'जब तक आप गन्दी आदत नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको, लोग आइना दिखाते रहेंगे'. आप चिंता न करें.'

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल

I don’t hide my face from the public I don’t wish to give media access to me. Not too difficult to understand after the media trial I have been through. #RajAnswers https://t.co/Ef35qsmfGS

