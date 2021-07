शिल्पा शेट्टी के परिवार पर आई नई मुसीबत, अब मां सुनंदा ने दर्ज करवाया धोखाधड़ी का केस

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) का परिवार पिछले कुछ समय से कई विवादों का सामना कर रहा है. इसी बीच अब एक नई मुसीबत ने शिल्पा के घर में दस्तक दे दी है. दरअसल, हाल ही में एक्ट्रेस की मां सुनंदा शेट्टी (Sunanda Shetty) ने पुलिस में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है.

सुनंदा ने लगाया 1.6 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप

सुनंदा का कहना है कि उनके साथ जमीन की खरीद-फरोख्त में 1.6 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है. उन्होंने इस मामले में अब सुधाकर घरे नाम के एक शख्स पर आरोप लगाया है.

Sunanda Shetty, mother of Shilpa Shetty files cheating complaint against a person named Sudhakar Ghare in land deal case

The accused, with the help of fake papers, had sold land to Sunanda for Rs 1.6 crores. Case has been registered under relevant sections of IPC: Mumbai Police

— ANI (@ANI) July 29, 2021