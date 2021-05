सिंगर श्रेेया घोषाल बनी मां, घर में आया नन्हा मेहमान

नई दिल्ली: बॉलीवुड की मशहूर सिंगर श्रेया घोषाल मां बन चुकी हैं. उन्होंने शनिवार दोपहर बेटे को जन्म दिया है. जैसे ही उनके फैंस को यह जानकारी प्राप्त हुई, खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा.

God has blessed us with a precious baby boy this afternoon. It’s an emotion never felt before. @shiladitya and I along with our families are absolutely overjoyed. Thank you for your countless blessings for our little bundle of joy. pic.twitter.com/pDVgSE0yrK

— Shreya Ghoshal (@shreyaghoshal) May 22, 2021