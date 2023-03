शुभमन गिल ने लगाया इस एक्ट्रेस से दिल, कटा सारा अली खान का पत्ता!

Shubhman Gill Video: क्रिकेट और स्टार का रिश्ता काफी सदियों पुराना है. हाल ही में स्टार क्रिकेटर शुभमन गिल का नाम भी बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस सारा अली खान से जोड़ा जाने लगा. बात यहां तक पहुंच गई कि दोनों को होटल की लॉबी रेस्तरां और एयरपोर्ट पर एक दूसरे के आस-पास या रास्ता क्रॉस करते देखा गया. इसे महज इत्तेफाक कहें या क्या लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह के कई वीडियोज वायरल होने लगा.

शुभमन गिल के लिए मुसीबतें तब बढ़ीं जब लोगों से भरे स्टेडियम में 'हमारी भाभी कैसी हो सारा भाभी जैसी हो' के नारे लगने लगे. मीम्स की बाढ़ी आ गई और शुभमन गिल का एक खास इंटरव्यू भी वायरल होने लगा. सोनम बाजवा ने जब इंटरव्यू लिया तो शुभमन गिल से पूछती हैं कि सारा का सारा सच बोल दो तब शुभमन गिल ने भी कहा था कि मैं सारा का सारा सच ही कह रहा हूं.

