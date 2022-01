भगवान पर बोल्ड बयान देकर विवादों में फंसी श्वेता तिवारी, MP के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा तक पहुंचा मामला

नई दिल्ली: छोटे पर्दे के बाद बॉलीवुड की ओर रुख करने वाली श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) अक्सर अपनी तस्वीरों और फिटनेस को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं. उन्होंने अपनी अदाकारी के दम पर इंडस्ट्री में खास मुकाम हासिल कर लिया है. हमेशा ही किसी न किसी कारण सुर्खियों में रहने वाली श्वेता एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं. इस बार एक्ट्रेस अपने एक विवादित बयान को लेकर मुश्किल में फंसती दिख रही हैं.

फिर मुश्किलों में फंसी श्वेता

बता दें कि श्वेता इन दिनों भोपाल में हैं. वह फैशन से जुड़ी वेब सीरीज के अनाउंसमेंट के लिए स्टारकास्ट और प्रोडक्शन टीम के साथ भोपाल पहुंची थीं. इस सीरीज के प्रमोशन के दौरान श्वेता ने एक ऐसा बयान दे दिया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है. दरअसल, श्वेता भोपाल में अपनी एक वेब सीरीज के अनाउंसमेंट के लिए पहुंची थी. इस दौरान वह स्टेज पर अपनी कास्ट के साथ बैठी हुई थीं.

एक्ट्रेस का विवादित बयान, 'मेरी ब्रा का साइज भगवान ले रहे है'

