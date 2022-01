जानिए अब कैसी है लता मंगेशकर की तबीयत, सामने आया ये बड़ा अपडेट

नई दिल्ली: भारतीय सिनेमा जगत की दिग्गज गायिका लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) पिछले ही दिनों कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं. इसके साथ ही वह निमोनिया की समस्या से भी जूझ रही हैं. इसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट करवाया गया है. उम्र के लिहाज से ऐहतियात के तौर पर उन्हें आईसीयू में रखा गया है.

कुछ दिन और आईसीयू में रहेंगी लता मंगेशकर

अब खबर आ रही है कि लता अभी कुछ समय और अस्पताल में भर्ती रहेंगी. ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉ. प्रतीत समदानी ने इस बात की जानकारी हाल ही में मीडिया को दी है. उन्होंने बताया कि अभी सिंगर को देखभाल की जरूरत है, इसलिए वह कुछ और दिनों तक आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगी. उनकी हालत पहले जैसी ही है. अभी किसी को भी उनसे मिलनी की अनुमति नहीं दी जा रही है.

डॉक्टर की निगरानी में रहेंगी लता

Singer Lata Mangeshkar needs care, which is why she'll remain under doctors' supervision in ICU for a few more days. Her condition is the same as before; no one's allowed to meet her yet: Dr Pratit Samdani, who's treating her at Mumbai's Breach Candy Hospital

