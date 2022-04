बालकनी में बोल्ड हुईं सोनल चौहान, बाथरोब पहन दिखाई बेबाकी

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनल चौहान (Sonal Chauhan) भले ही पिछले काफी वक्त से फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो, लेकिन इसके बावजूद भी वह किसी न किसी कारण चर्चा में रहती हैं. फिल्म 'जन्नत' से अपने एक्टिंग की शुरुआत करने वाली सोनल आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं रह गई हैं. उन्होंने इस फिल्म में इमरान हाशमी के साथ बोल्ड सीन्स देकर तहलका मचा दिया था.

फैंस से रूबरू होती रहती हैं सोनल

सोनल ने न सिर्फ अपनी एक्टिंग, बल्कि अपनी दिलकश अदाओं से भी लोगों का ध्यान अपनी खूब खींचा है. आज दुनिया में उनके चाहने वाले है, जो उनके हर लुक को देखने के लिए बेताब रहते हैं.

सोनल सोशल मीडिया के जरिए अपने चाहने वालों के साथ जुड़ी रहती हैं. अगर उनके इंस्टाग्राम पेज पर एक नजर डाली जाए तो हर दिन अभिनेत्री का एक अलग ही अवतार देखने को मिलता है. एक बार फिर से एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला है.

सोनल ने फिर दिखाया बोल्ड अवतार

सोनल ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक ऐसी तस्वीर शेयर कर दी है, जिसे देखने के बाद लोग अपने होश खो बैठे हैं. इसमें उन्हें व्हाइट कलर का बाथरोब पहने देखा जा सकता है.

फोटो देखकर कहा जा सकता है कि सोनल बाथ लेकर सीधा बालकनी में हुस्न के जलवे बिखेरने आई हैं. पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'Sunday How It Should Be….. '

बालकनी में दिए किलर पोज

अपने इस लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने लाइट मेकअप किया है. यहां उन्होंने बालों को वॉस करने के बाद टोवल की मदद से बांधा हुआ है. इसके अलावा उन्होंने ब्लैक शैड्स भी कैरी किए हैं. लोगों के लिए उनकी अदाओं से नजरें हटाना मुश्किल हो गया है. सोनल ने एक बार फिर से सभी के होश उड़ गए हैं.

इस फिल्म को लेकर चर्चा में हैं सोनल

गौरतलब है कि सोनल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2008 में आई फिल्म 'जन्नत' से की थी. इसके बाद उन्हें कई फिल्मों में देखा गया. सोनल हिन्दी सिनेमा के अलावा साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी एक्टिव हैं.

फिलहाल वह तेलुगु फिल्म 'एफ 3: फन एंड फ्रस्ट्रेशन' को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. यह फिल्म इसी साल रिलीज होने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें- मां बनीं कॉमेडियन भारती सिंह, पति हर्ष लिंबाचिया संग तस्वीर शेयर कर दी गुड न्यूज

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.