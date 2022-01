बहन मालविका हुईं कांग्रेस में शामिल, सोनू सूद ने लिया ये काम न करने का फैसला

नई दिल्ली: पंजाब में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में राज्य में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं. अब हाल ही में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद

(Sonu Sood) की बहन मालविका सूद सच्चर भी राजनीति में कदम रखते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई हैं. वहीं, यह भी कयास लगाए जाने लगे हैं कि वह इस बार पंजाब विधानसभा से चुनाव लड़ने वाली हैं.

सोनू नहीं करेंगे प्रचार

अब मालविका के पार्टी में शामिल होते ही इस बात के भी कयास लगने लगे हैं कि सोनू सूद अपनी बहन के लिए प्रचार-प्रसार करने वाले हैं. इस तरह की अफवाहों से इन दिनों बाजार गर्म है. लेकिन दूसरी ओर अब सोनू ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान यह बात साफ कर दी है कि वह अपनी बहन के लिए किसी भी तरह का प्रचार नहीं करेंगे.

सोनू को है मालविका पर गर्व

सोनू का कहना है, 'मुझे उनके इस फैसले पर गर्व है. वह कई सालों से वहां रह रही हैं और लोगों के सभी मुद्दों को बहुत अच्छी तरह जानती हैं. मुझे इस बात की खुशी है कि वह लोगों के साथ संपर्क में रहने और उनकी मदद करने में सक्षम हैं.'

We all admire the work done by @CHARANJITCHANNI ji for the betterment of The people of Punjab. I thank his kind gesture of visiting our residence & ensuring trust in my sister Malvika @libransood, I am confident that her new journey will be towards the upliftment of the weakest https://t.co/CiDXl0vHip

— sonu sood (@SonuSood) January 11, 2022