Bigg Boss 16 में आया नया तूफान, अब्दु रोजिक और श्रीजिता डे हुए बेघर!

Bigg Boss 16 Eviction: 'बिग बॉस 16' में लगातार कोई नया ट्विस्ट आ रहा है. जहां पहले एविक्शन नहीं किए गए और घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री पर एंट्री हो रही थीं. ऐसे में फैंस के लिए एक दुखद खबर है. हाल ही में बिग बॉस 16 से सलमान खान ने दो अच्छे कंटेस्टेंट्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया है. सलमान खान ने श्रीजिता डे को ये कहते हुए एपिसोड खत्म किया कि आपने इस घर में काफी अच्छा खेल खेला और आपको आपके आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं.

Promo of New show staring #AnkitGupta and #GautamVig is finally released on Colors TV

that should also end all the speculations regarding #AnkitGupta's re-entry in #BiggBoss16. We have said it from day 1 that he will not return and we stand by it

