RRR Box Office Collection Day 13: फिल्म ने पार किया 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा, वीकडेज में हुई इतनी कमाई

नई दिल्ली: एस.एस. राजामौली (SS Rajamouli) की फिल्म 'आरआरआर' (RRR) को सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनियाभर में खूब पसंद किया जा रहा है. ऐसे में फिल्म कमाई के मामले में नए मुकाम हासिल कर रही है. पहले ही दिन जबरदस्त कारोबार करने वाली इस फिल्म को खासतौर पर हिन्दी बेल्ट में काफी पसंद किया जा रहा है. दूसरे सप्ताह में भी इसका जादू दर्शकों पर चल रहा है.

फिल्म ने किया 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार

सिर्फ हिन्दी बेल्ट में ही यह फिल्म 200 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है. ऐसे में इसकी कमाई भी हर दिन बढ़ती जा रही है. अब फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने फिल्म के दूसरे सप्ताह के कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है. इसी के साथ उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया है कि फिल्म की हिन्दी बेल्ट ने दूसरा सप्ताह खत्म होने से पहले ही 203 करोड़ रुपये कमा लिए है.

फिल्म ने बुधवार को किया इतना कारोबार

तरण आदर्श ने अपने ट्वीट में लिखा, 'आरआरआर दूसरी ऐसी हिन्दी फिल्म है जिसने महामारी के बाद दोहरा शतक किया है.

#RRR is second #Hindi film to hit DOUBLE CENTURY [post pandemic]... Absence of major film/s this weekend will boost its biz... [Week 2] Fri 13.50 cr, Sat 18 cr, Sun 20.50 cr, Mon 7 cr, Tue 6.50 cr, Wed 5.50 cr. Total: ₹ 203.59 cr. #India biz. pic.twitter.com/0jKek854Cr

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 7, 2022