Stree 2 Teaser Leak: 'स्त्री 2' का टीजर हुआ लीक, फिर लगेगा कॉमेडी और हॉरर का तड़का

Stree 2 Teaser Leak: राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की 'स्त्री 2' का इंतजार आखिरकार खत्म होने जा रहा है. पहली फिल्म की हिट के पूरे 6 साल बाद मेकर्स 'स्त्री' का दूसरा भाग रिलीज करने जा रहे हैं. हालांकि, 'स्त्री 2' का टीजर 'मुंज्या' की स्क्रीनिंग के दौरान थिएटर्स में रिलीज किया गया है. ऐसे में वही लोग टीजर देख पाए जो 'मुंज्या' देखने पहुंचे थे. हालांकि, अब फिल्म का टीजर सोशल मीडिया पर लीक हो गया है.

यहां देखिए कैसा है टीजर

'स्त्री 2' के इस लीक टीजर में दिखाया दहशत पहले से भी ज्यादा बढ गई है. वहीं, श्रद्धा कपूर का भी एक अलग अंदाज देखने को मिल रहा है. इस बार दिखाया जा रहा है कि वो और ताकतवर हो गई है.

Omgggg what i saw #Stree2Teaser it's Cut was.Best teaser of the year. Sraddha is back with Bang, her screen presence.She is going rule box-office for sureee#ShraddhaKapoor #Stree2 #Aug15 pic.twitter.com/dD7PQfP4m7

— (@i__am_amit) June 14, 2024