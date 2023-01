सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग केस में चाहत खन्ना कोर्ट में हुईं हाजिर, एक्ट्रेस ने दर्ज कराया बयान

नई दिल्ली: Money Laundering Case: ठग सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हर दिन कोई न कोई अपडेट सामने आता रहता है. मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब तक जैकलीन फर्नांडिस से लेकर नोरा फतेही का नाम इस मामले में जुड़ चुका है. इस मामले में टीवी एक्ट्रेस चाहत खन्ना का भी नाम सामने आ चुका हैं. इसी बीच चाहत खन्ना ने दिल्ली के पटियाला कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाया है.

चाहत खन्ना ने कही ये बात

Delhi | Actor Chhahat Khanna is recording her 164 CrPC statement before Patiala House Court in connection with Rs 200 crore duping case related to conman Sukesh Chandrashekhar

