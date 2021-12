सनी लियोन के 'मधुबन' सॉन्ग पर भड़क पड़े लोग, जानिए क्यों हो रहा है विवाद

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल सनी लियोन (Sunny Leone) पिछले काफी समय से अपने गाने 'मधुबन' को लेकर चर्चा में बनी हुई थीं. अब आखिरकार उनका ये गाना रिलीज हो चुका है. इसी के साथ गाने पर विवाद भी खड़ा हो गया है. इस गाने के बोल और डांस ने आम लोगों की भावनाओं को आहत किया है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया यूजर्स इसे ट्रोल करने लगे हैं.

गाने को बैन करने की उठी मांग

सनी लियोन को भी इस गाने की वजह से लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने अपने इस गाने के जरिए लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है. ऐसे में गाने को बैन तक करने की मांग होने लगी है.

This is shit and yet another attempt to hurt Hindu sentiments!#BanMadhubanSong@beingarun28 #Madhuban @manojmuntashir @DrKumarVishwas https://t.co/22SWBqaFJI

— Ikshit Speaks (@IkshitSpeaks) December 20, 2021