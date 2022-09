Bigg Boss 16: सुरभि ज्योति ने ठुकराया 'बिग बॉस' 16, प्रीमियर से पहले किया ये ऐलान

नई दिल्ली: Bigg Boss 16: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का रिएलिटी शो बिग बॉस 16 इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है. Bigg Boss 16 के शुरू होने में बहुत ही कम समय रह गया है. बिग बॉस 16 का प्रीमियर इस साल 1 अक्टूबर को होगा. बिग बॉस 16 में हर साल टीवी से लेकर बॉलीवुड के बड़े स्टार्स नजर आते हैं. वहीं पिछले काफी समय से खबरें आ रही थी कि टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति सलमान खान के शो का हिस्सा होंगी. इतना ही नहीं कहा जा रहा था कि उन्हें सबसे ज्यादा फीस भी दी गई है. इस खबर पर एक्ट्रेस का रिएक्शन आया है.

सुरभि ज्योति ने खबरों पर लगाया विराम

Let me tell you something,

I AM NOT DOING BIG BOSS.

— Surbhi Jyoti (@SurbhiJtweets) September 27, 2022