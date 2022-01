OSCAR 2022: सूर्या की 'जय भीम' सहित ये भारतीय फिल्म हुई ऑस्कर के लिए नॉमिनेट

नई दिल्ली: पिछले कुछ समय में साउथ फिल्मों का बोल-बाला दुनियाभर में होने लगा है. अब इन फिल्मों का जादू ही है, जिसकी वजह से यह ऑस्कर में जा पहुंची हैं. अकेडमनी अवॉर्ड्स (OSCAR) को फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवॉर्ड्स में से एक माना जाता है. वहीं अब दो फिल्मों ने इस अवॉर्ड के लिए चुना गया है.

ये दो फिल्में हुईं शामिल

साउथ एक्टर सूर्या के लीड रोल वाली हाल ही में रिलीज हुई विवादास्पद तमिल फिल्म 'जय भीम' और प्रियदर्शन की मलयालम पीरियड 'ड्रामा मरक्कर: अरेबिकदलिनते सिंघम (मरक्कर: अरब सागर का शेर)' को इस साल के ऑस्कर के लिए चुनी गई 276 फिल्मों की लिस्ट में शामिल किया गया है.

