सुशांत सिंह राजपूत की बहन चाहती हैं ये बदलाव, विकिपीडिया पर इस बात को देखकर भड़का गुस्सा

नई दिल्ली: बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन को एक साल से भी लंबा बीत गया है, लेकिन अब भी इस मामले पर जांच चल रही है. सुशांत मुंबई में स्थित अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे. ऐसे में मुंबई पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया था, जबकि सीबीआई (CBI) के पास ये केस जाने के बाद इस पर जांच की जा रही है.

सातवें आसमान पर पहुंचा प्रियंका का गुस्सा

अब सुशांत की बहन प्रियंका सिंह (Priyanka Singh) ने अपने लाडले भाई से जुड़ा कुछ ऐसा विकिपीडिया पर देख लिया, जिसे देखने वह काफी निराश हो गई हैं.

दरअसल, इसमें सुशांत की मौत का कारण फांसी लगाकर आत्महत्या बताया गया है. अब यही बात देखकर प्रियंका का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा है.

प्रियंका ने की अपील

प्रियंका ने अब विकिपीडिया के फाउंडर जिमी वेल्स और को-फाउंडर लैरी सेंगर से सुशांत के मौत के कारण को बदलने की अपील की है.

I am Sushant’s sister and I thank you @lsanger for being a credible voice for Neutrality. In today’s world when information is power, sticking to Facts and Facts alone is the greatest service one can do #JusticeForSushantSinghRajput https://t.co/s8yQ4bNC4p

प्रियंका ने लैरी सेंगर को टैग करते हुए अपने एक ट्वीट में लिखा, 'मैं सुशांत की बहन हूं और लैरी सेंगर आपका धन्यवाद करना चाहती हूं कि आप एक विश्वसनीय आवाज बने.'

प्रियंका ने ट्वीट में लिखी ये बात

प्रियंका ने इसके साथ ही आगे लिखा, 'आज की दुनिया में जानकारी ही बड़ी ताकत है. तथ्यों पर पर टिके रहना है उचित होगा और यही सबसे अच्छी बात है जो हम कर सकते हैं.' प्रियंका ने अपने इस ट्विट में #JusticeForSushant का भी इस्तेमाल किया है. प्रियंका यहीं नहीं रुकीं उन्होंने इसके बाद भी ट्वीट में अपना गुस्सा निकाला.

प्रियंका ने जिमी वेल्स से भी की अपील

प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा, 'विकिपीडिया के जिमी वेल्स से मेरी मांग है कि पहले तो भारत की शीर्ष एजेंसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो सुशांत की मौत की जांच कर रही है इसलिए विकिपीडिया पेज पर उनकी मौत की वजह 'आत्महत्या' को 'जांच की तहत' में बदलना चाहिए.

My demand from @Wikipedia @jimmy_wales is: Firstly, as the investigation is still ongoing in Sushant’s death case by top Indian agency, Central Bureau of Investigation, the cause of death cited on wiki page should be changed from “suicide by hanging” to “under investigation”

— Priyanka Singh (@withoutthemind) July 19, 2021