Vivek Agnihotri पर स्वरा भास्कर ने साधा निशाना, ट्वीट कर डायरेक्टर को बताया जहरीला और कट्टर

नई दिल्ली: Swara Bhaskar On Vivek Agnihotri: सुपरहिट फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री एक बार फिर अपने ट्वीट को लेकर विवादों में आ गए हैं. एक फैक्ट चेकर जर्नलिस्ट को लेकर किए गए ट्वीट के बाद अब स्वरा भास्कर ने डायरेक्टर पर तंज कसा है. इस ट्वीट के बाद विवेक की काफी आलोचना हो रही है.

स्वरा भास्कर ने साधा निशाना

स्वरा ने अपने ट्विटर हैंडल पर विवेक अग्निहोत्री पर सीधे तंज कसते हुए ट्वीट किया. एक्ट्रेस ने लिखा- 'विवेक अग्निहोत्री के लिए नाम लेना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मुस्लिम नागरिकों पर केवल इसलिए आरोप लगाना कि वे मुस्लिम हैं

Vivek Agnihotri name-calling, swearing at, accusing Muslim citizens on public platforms simply because they are Muslim is a glaring example of how vile, poisoned, bigoted & majoritarian our public discourse has become in ‘New India’. Sickening. @_sayema @zoo_bear @hussainhaidry

— Swara Bhasker (@ReallySwara) February 24, 2023