ताशकंद इंटनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बॉलीवुड सितारों का लगा तांता

नई दिल्ली: ताशकंद इंटनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन उजबेकिस्तान में 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 को किया गया. इस फिल्म समारोह में करीब 50 देशों की मेजबानी की गई और 300 से भी ज्यादा फिल्मी सितारों ने इसमें हिस्सा लिया. शांति, ज्ञान और प्रगति पर आधारित इस फिल्म फेस्टिवल में भारत सहित रूस, पोलैंज, इटली, मिस्त्र, तुर्की, ईरान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और बेलारूस जैसे कई देशों की भागीदारी दिखी.

रजनीश बाबा ने किया भारत का प्रतिनिधित्व

इस फिल्म फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे रजनीश बाबा मेहता की फिल्म बाबरी मस्जिद पर आधारित 'पुण्यतिथि' भी दिखाई गई। जिसे FOR THE IDEA OF THE HUMAN SOLIDALITY का अवॉर्ड भी मिला.

1968 से शुरू हुआ था फिल्म फेस्टिवल

1968 में शुरू हुए इस फेस्टिवल को साल 1994 में राजनीतिक कारणों से बंद कर दिया गया था. लेकिन उजबेकिस्तान की राजनीतिक परिवेश बदलने के बाद ये फेस्टिवल साल 2021 में फिर से शुरू किया गया.

जहां दुनिया के 30 देशों के युवा फिल्ममेकर को THE PEARL SILK ROAD के अंतर्गत उजबेकिस्तान में रहकर महज 5 दिनों फिल्म बनाने का मौका भी मिला.

फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुईं कई बॉलीवुड हस्तियां

हिंदुस्तान से कई फिल्में भेजी गई थी मगर इस फेस्टिवल में भारत से इकलौते फिल्ममेकर रजनीश बाबा मेहता को मौका मिला.

इस फेस्टिवल में बॉलीवुड के कई नामचीन सितारे जैसे डिनो मारिया ,बोमन इरानी, मिथुन चक्रवर्ती, कुणाल कपूर, गुलशन ग्रोवर, जावेद जाफरी, रणधीर कपूर, हुमा कुरैशी, ऋचा चड्डा, अदिती राव हैदरी, निर्माता-निर्देशक संजय गु्प्ता, अनुराग बासु और राहुल रवैल ने शिरकत कर रजनीश बाबा मेहता का हौसला बढ़ाया.

