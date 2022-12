नहीं रहे तेलुगु एक्टर कैकला सत्यनारायण, 87 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

नई दिल्ली: तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगा है. तेलुगु सिनेमा के चर्चित चेहरे और दिग्गज कलाकार कैकला सत्यनारायण का निधन हो गया है. एक्टर पिछले लंबे समय से बीमार थे. उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे कैकला का अस्पताल में इलाज चल रहा था.

शोकाकुल परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. ऐसे में दिग्गज कलाकार के पोस्टर्स भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किए जा रहे हैं. इस शोक की लहर में फैंस उन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं. ऐसे में लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं.

Saddened to know about the passing of Kaikala Satyanarayana garu. An absolute legend who immortalised many characters on our Telugu silver screen.

Om Shanti

— Kalyanram Nandamuri (@NANDAMURIKALYAN) December 23, 2022