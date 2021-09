सिमी गरेवाल ने किया कंगना की 'थलाइवी' का रिव्यू, बताया किसे अपने रोल में देखना चाहती थीं जयललिता

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) पिछले काफी समय से अपनी फिल्म 'थलाइवी' (Thalaivi) को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. फिल्म में बेहतरीन अदाकारी के लिए उन्हें दर्शकों के बीच काफी सराहना भी हासिल हो रही है. तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता (J. Jayalalithaa) की जिंदगी पर आधारित फिल्म में कंगना को लीड रोल में देखा जा रहा है. एक्ट्रेस ने किरदार में खुद को बखूबी ढालने के लिए कड़ी मेहनत की है, जो फिल्म में साफ दिखाई दे रही है.

'ऐश्वर्या को अपनी बायोपिक में देखना चाहती थीं जयललिता'

क्या आप जानते हैं कि अपनी बायोपिक के लिए जयललिता ने किसी और एक्ट्रेस को पसंद किया था? दरअसल, कम ही लोगों को पता है कि खुद जयललिता ने एक बार इस बात का खुलासा करते हुए कहा था कि अगर कभी उनकी बायोपिक बनाई गई तो वह चाहती हैं कि इसमें ऐश्वर्या राय बच्चन उनका रोल निभाएं.

इस बात का खुलासा अब दिग्गज अदाकारा सिमी गरेवाल (Simi Garewal) ने अपने एक ट्वीट में किया है.

सिमी ने देखी 'थलाइवी'

हाल ही में सिमी गरेवाल फिल्म 'थलाइवी' की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए पहुंची थीं. इसके बाद ही उन्होंने ट्विटर पर फिल्म के लिए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए एक खास अंदाज में रिव्यू किया है. हालांकि, उन्होंने अपने इस ट्वीट में कंगना के अभिनय की भी काफी तारीफ की है.

कंगना के अभिनय की दीवानी हुईं सिमी

सिमी ने लिखा, 'हालांकि, मैं कंगना रनौत के कमेंट्स से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं हमेशा ही उनकी एक्टिंग की सराहना करती हूं. थलाइवी में उन्हें दिल और जान से काम किया है.

Altho I do not support #KanganaRanaut's radical comments..I do support her acting talent. In #Thailavii she gives it her heart & soul! Jaya-ji wanted Aishwarya to play her..my hunch is JJ wud hv approved of Kangana's portrayal. As for @thearvindswamy he is MGR reincarnate!!

— Simi Garewal (@Simi_Garewal) September 10, 2021