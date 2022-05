Beast: साउथ सुपरस्टार विजय की फिल्म में हुई ये बड़ी चूक, वायुसेना पायलट ने उठाए सवाल

नई दिल्ली: कुछ समय पहले ही रिलीज हुई साउथ सुपरस्टार थलापति विजय (Thalapathy Vijay) की फिल्म 'बीस्ट (Beast)' अब एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है. हालांकि, इस बार यह अपनी कहानी के कारण नहीं, बल्कि एक फाइटर जेट के सीन की वजह से चर्चा में है. इस सीन को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. वहीं, पायलट्स भी इस पर तंज कसने में पीछे नहीं रहे हैं.

वायुसेना के एक पायलट ने जताई नाराजगी

हाल ही में वायुसेना के एक पायलट ने इस सीन को देखने के बाद काफी निराशा जताई है. वहीं, अन्य यूजर्स का भी कहना है कि सीन में उन्हें कोई लॉजिक देखने के लिए ही मिला. ऐसे में उन्होंने विजय और फिल्म के मेकर्स का खूब मजाक बनाया है. अब इस एक सीन को लेकर लोगों ने खूब कमेंट्स करने शुरू कर दिए हैं.

लोगों ने बनाया लॉजिक पर मजाक

एक IAF पायलट ने फिल्म के एयरक्राफ्ट वाले सीन को शेयर करते हुए लिखा, 'मेरे बहुत सारे सवाल हैं.' वहीं, एक रिटायर्ड मेजर ने इस पर लिखा, 'मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया. इसमें कोई लॉजिक ही नही है.'

