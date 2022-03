'The Kashmir Files' Box Office Collection Day 1: दिल छू गया कश्मीरी पंडितों का दर्द, पहले दिन किया इतना कारोबार

नई दिल्ली: कश्मीरी पंडितों का दर्द बयां करती फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) आखिरकार बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है. फिल्म की रिलीज को लेकर तमाम विवाद हुए, लेकिन इसके लिए दर्शकों की उत्सुकता कम नहीं हुई. अब फिल्म के पहले दिन के कारोबार से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके लिए लोग कितने बेताब थे. फिल्म का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है.

तरण आदर्श ने दी कारोबार की जानकारी

अब फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने फिल्म के कारोबार के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा है कि 'द कश्मीर फाइल्स' का पहला दिन का चौकाने वाला कारोबार. लिमिटेड स्क्रीन्स (करीब 630 स्क्रीन्स) मिलने के बावजूद फिल्म ने पहले ही दिन जबरदस्त कारोबार किया है.

#TheKashmirFiles springs a BIGGG SURPRISE on Day 1… Despite limited showcasing [630+ screens], the film goes from strength to strength during the course of the day… Evening and night shows EXTRAORDINARY… SOLID GROWTH on Day 2 and 3 is a surety… Fri ₹ 3.55 cr. #India biz. pic.twitter.com/mGu4pxK7MW

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 12, 2022