The Kashmir Files BO Collection Day 9: फिल्म ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, जानिए अब तक का कारोबार

नई दिल्ली: बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर दूसरे सप्ताह भी टिके रहना किसी भी फिल्म के लिए एक बड़ी बात है. यह बात तब और खास हो जाती है जब लगातार फिल्म नए रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए कमाई कर रही हो. ऐसी ही कुछ चुनिंदा फिल्मों की लिस्ट में विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) शुमार हो गई है. फिल्म का ग्राफ रॉकेट की तरह ऊंचा उठा, जो लगातार ऊपर जाता जा रहा है. अब फिल्म ने अपने 9वें दिन के कारोबार के साथ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

जल्द 150 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होगी फिल्म

'द कश्मीर फाइल्स' को ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाहुबली 2' जैसी लोकप्रियता हासिल हुई है. अब कारोबार के मामले में यह फिल्म एस.एस. राजामौली की फिल्म को कड़ी टक्कर दे रही है. सिर्फ 14 करोड़ रुपये की लागत में बनी ये फिल्म जल्द ही 150 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होती दिख रही है.

#TheKashmirFiles is a ONE-HORSE RACE... Day 9 [Sat] is HIGHER than *all 8 days*... Trending like #Baahubali2 in *Weekend 2*... There's a *strong possibility* of hitting ₹ 28 cr - ₹ 30 cr today [Day 10]... [Week 2] Fri 19.15 cr, Sat 24.80 cr. Total: ₹ 141.25 cr. #India biz. pic.twitter.com/zYB0L6RiOj

