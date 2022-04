The kashmir Files Collection: 250 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है फिल्म, किया इतना कारोबार

नई दिल्ली: कश्मीरी पंडितों पर हुए अन्याय की कहानी दिखाती विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) को दुनियाभर में खूब सराहा जा रहा है. फिल्म की रिलीज को एक महीना पूरा वाला है, लेकिन अब भी फिल्म जबरदस्त कारोबार कर रही है. फिल्म हर दिन एक के बाद एक नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही है. 'द कश्मीर फाइल्स' जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली है.

एक के बाद एक नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही है फिल्म

एस. एस. राजामौली की मेगाबजट फिल्म 'आरआरआर' रिलीज होने के बावजूद विवेक अग्निहोत्री की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है. शायद यही कारण है कि 'द कश्मीर फाइल्स' ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो गई है.

हालांकि कई बड़ी फिल्मों को टक्कर देती इस फिल्म के क्लेक्शन में थोड़ी गिरावट देखने को मिली. इसके बावजूद भी फिल्म 250 करोड़ रुपए के क्लब में जल्द ही शामिल होने के लिए भी तैयार है.

गुरुवार को किया इतना कारोबार

अब फिल्म के ताजे आंकड़े भी सामने आ गए है. द कश्मीर फाइल्स ने गुरुवार को सिर्फ 65 लाख रुपए का कारोबार किया है.

#TheKashmirFiles slows down in Week 4, but the lack of new film/s this weekend should take it to ₹ 250 cr... [Week 4] Fri 1.50 cr, Sat 2.25 cr, Sun 3 cr, Mon 1 cr, Tue 80 lacs, Wed 75 lacs, Thu 65 lacs. Total: ₹ 248.23 cr. #India biz. ALL TIME BLOCKBUSTER. pic.twitter.com/l9gMkRJun9

taran adarsh (@taran_adarsh) April 8, 2022