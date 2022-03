The Kashmir Files BO Day 14: ऐसा रहा 2 सप्ताह का सफर, अब होगी 'RRR' से भिड़ंत

नई दिल्ली: विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखा रही है, उसकी शायद किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी. फिल्म की रिलीज को तीसरा सप्ताह शुरू हो गया है, लेकिन लगातार फिल्म कमाई कर रही है. ये फिल्म उन चुनिंदां फिल्मों की लिस्ट में शुमार रही जिनकी कमाई का ग्राफ दूसरे सप्ताह आसमान छूता दिखा. आमतौर पर ऐसा कम ही देखने को मिलता है.

तीसरे सप्ताह में 'आरआरआर' से होगा मुकाबला

हालांकि, बीते गुरुवार से फिल्म के कलेक्शन में थोड़ी गिरावट जरूर आने लगी है. फिल्म ने अपनी रिलीज के साथ ही आलिया भट्ट की 'गंगूबाई काठियावाड़ी' और अक्षय कुमार की 'बच्चन पांडे' को बुरी तरह पछाड़ा. अब तीसरे सप्ताह में इसका मुकाबला एस.एस. राजामौली की 'आरआरआर' के साथ होने जा रहा है, जो मेगाबजट में मेगा स्टार्स के साथ बनाई गई है.

दूसरे सप्ताह में दिखी शानदार बढ़त

अब फिल्म की गुरुवार की कमाई भी सामने आ गई है. 'द कश्मीर फाइल्स' ने सिर्फ 14 दिनों में 207.33 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लिया है. ओपनिंग डे के बाद यह पहला मौका है जब फिल्म ने सिंगल डिजिट में कमाई की है.

#TheKashmirFiles biz at a glance... Week 1: ₹ 97.30 cr Week 2: ₹ 110.03 cr Total: ₹ 207.33 cr 13.08% GROWTH in Week 2, FANTASTIC #India biz. #TKF benchmarks... Crossed ₹ 50 cr: Day 5 ₹ 75 cr: Day 6 ₹ 100 cr: Day 8 ₹ 150 cr: Day 10 ₹ 175 cr: Day 11 ₹ 200 cr: Day 13 pic.twitter.com/TFODjdXC9a

फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने मुताबिक फिल्म ने पहले सप्ताह में कुल- 97.30 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. जबकि दूसरे सप्ताह में इसने 110.03 करोड़ रुपये कमाए.

दूसरे सप्ताह में किया इतना कारोबार

फिल्म के दूसरे सप्ताह के कलेक्शन पर नजर डाले तो इसने शुक्रवार को 19.15 करोड़, शनिवार- 24.80 करोड़, रविवार- 26.20 करोड़, सोमवार- 12.40 करोड़, मंगलवार- 10.25 करोड़, बुधवार- 10.03 करोड़ और गुरुवार को 7.20 करोड़ रुपये का कारोबार किया.

From ₹ 3.55 cr on Day 1 to ₹ 207.33 cr on Day 14, #TheKashmirFiles has packed a HISTORIC TOTAL in 2 weeks... EPIC BLOCKBUSTER... [Week 2] Fri 19.15 cr, Sat 24.80 cr, Sun 26.20 cr, Mon 12.40 cr, Tue 10.25 cr, Wed 10.03 cr, Thu 7.20 cr. Total: ₹ 207.33 cr. #India biz. pic.twitter.com/Fhf90MkeYU

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 25, 2022