The Kashmir Files: 250 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है विवेक अग्निहोत्री की फिल्म, कर चुकी है इतना कारोबार

नई दिल्ली: कश्मीरी पंडितों पर 90 के दशक में हुए अन्याय की कहानी को पर्दे पर पेश करती फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) हर गुजरते दिन के साथ एक के बाद एक नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही है. फिल्म जब से रिलीज हुई है तभी से इसने साबित किया है कि यह मजबूती से किसी भी दूसरी फिल्म के सामने खड़ी रहेगी. अब तीसरे सप्ताह भी यह कमाल कर रही है.

एस. एस. राजामौली की मेगाबजट फिल्म 'आरआरआर' रिलीज होने के बावजूद विवेक अग्निहोत्री की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है. शायद यही कारण है कि 'द कश्मीर फाइल्स' ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो गई है. अब फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने इसके कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है.

तरण आदर्श ने अपने ट्वीट में लिखा. 'द कश्मीर फाइल्स 250 करोड़ रुपये के आंकड़े से कुछ ही दूरी पर है. फिल्म आराम से चौथे वीकेंड में यह आंकड़ा भी पार कर जाएगी.

#TheKashmirFiles inches closer to ₹ 250 cr mark, should comfortably cross the coveted number in Weekend 4... [Week 3] Fri 4.50 cr, Sat 7.60 cr, Sun 8.75 cr, Mon 3.10 cr, Tue 2.75 cr, Wed 2.25 cr. Total: ₹ 236.28 cr. #India biz. ALL TIME BLOCKBUSTER. pic.twitter.com/kYHcyxZrxr

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 31, 2022