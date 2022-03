The Kashmir Files: मुफ्त में फिल्म की स्क्रीनिंग पर भड़के विवेक अग्निहोत्री, CM खट्टर ने किया ये अनुरोध

नई दिल्ली: इन दिनों देश-विदेशों में हाल ही में रिलीज हुई विवेक अग्निहोत्री (Vivek agnihotri) की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) को लेकर काफी चर्चा बनी हुई है. पिछले 2 सप्ताह से हर दिन फिल्म का प्रदर्शन जबरदस्त होता जा रहा है. इस फिल्म को देखने के बाद हर शख्स सभी ने इसे जरूर देखने का बात कर रहा है. लेकिन इस बढ़ती लोकप्रियता के बीच अब कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री काफी भड़क पड़े हैं.

मुफ्त में दिखाई जाने वाली थी फिल्म

फिल्म का क्रेज ऐसा है कि हर दिन इसके सभी शोज हाउसफुल जा रहे हैं. अब इसी सफलता के बीच हाल ही में हरियाणा के रेवाड़ी इलाके के कुछ नेताओं ने फिल्म मुफ्त में दिखाने के लिए लोगों को आमंत्रित करते हुए एक पोस्टर छपवाया है, जो काफी चर्चा में आ गया है. अब जैसे ही इस पोस्टर पर विवेक की नजर पड़ी वह गुस्से से आग बबूला हो गए. उन्होंने अपना इस पर आपत्ति जताई है.

हरियाणा के मुख्यमंत्री से किया अनुरोध

विवेक अग्निहोत्री ने अपना नाराजगी जताते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को टैग करते हुए एक ट्वीट किया है.

WARNING:

Showing #TheKashmirFiles like this in open and free is a CRIMINAL OFFENCE. Dear @mlkhattar ji, I’d request you to stop this. Political leaders must respect creative business and true Nationalism and Social service means buying tickets in a legal and peaceful manner. pic.twitter.com/b8yGqdrmUh

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) March 20, 2022