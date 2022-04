The Kashmir Files: विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ने रचा इतिहास, पार किया 250 करोड़ का आंकड़ा

नई दिल्ली: मशहूर फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) को दुनियाभर में खूब सराहा जा रहा है. फिल्म को रिलीज हुए एक महीना बीत चुका है, लेकिन फिल्म को लेकर दीवानगी अब भी लोगों के बीच कम होने का नाम नहीं ले रही है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ले आई है. फिल्म हर दिन एक के बाद एक नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही है.

'द कश्मीर फाइल्स' ने रचा इतिहास

'द कश्मीर फाइल्स' ने बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है. अब विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है. फिल्म कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद से बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई है.

फिल्म ने छूआ 250 करोड़ रुपए का आंकड़ा

एस. एस. राजामौली की मेगाबजट फिल्म 'आरआरआर' रिलीज होने के बावजूद विवेक अग्निहोत्री की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है. शायद यही कारण है कि 'द कश्मीर फाइल्स' ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो गई है.

हालांकि कई बड़ी फिल्मों को टक्कर देती इस फिल्म के क्लेक्शन में थोड़ी गिरावट देखने को मिली. इसके बावजूद भी फिल्म 250 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो चुकी है.

रविवार का कलेक्शन आया सामने

अब फिल्म के ताजे आंकड़े भी सामने आ गए है. फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने फिल्म के कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है.

#TheKashmirFiles is the first #Hindi film to cross ₹ 250 cr [post pandemic]... Absence of notable film/s this weekend helped biz grow on [fifth] Sat and Sun, despite limited shows and screens... [Week 5] Fri 50 lacs, Sat 85 lacs, Sun 1.15 cr. Total: ₹ 250.73 cr. #India biz. pic.twitter.com/1eUdbGgwCU

taran adarsh (@taran_adarsh) April 11, 2022