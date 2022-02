बोल्डनेस दिखाने के लिए टीना दत्ता ने खिसकाई ड्रेस, इन तस्वीरों ने मचाई सनसनी

नई दिल्ली: दर्शकों ने हमेशा ही टीवी एक्ट्रेस टीना दत्ता (Tina Datta) को शोज में एक संस्कारी बहू या बेटी के किरदार में देखा है. ऐसे में जब भी वह बोल्ड लुक में नजर आती हैं, तो फैंस उन्हें देख हैरान रह जाते हैं. ‘उतरन’ में इच्छा का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाली टीना आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं रह गई हैं.

टीना ने फिर बढ़ाया इंटरनेट का पारा

टीना ने अपने बेहतरीन अभिनय से तो करोड़ों दर्शकों का दिल जीत ही है. साथ ही फैंस उनके स्टाइलिश अंदाज के दीवाने रहते हैं. उन्होंने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पेज पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन फोटोज के जरिए टीना ने एक बार फिर से इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है. इन फोटोज में ब्लू प्रिंटेड शॉर्ट पहने नजर आ रही हैं.

ब्लू प्रिंटेड शॉर्ट पहने नजर आईं टीना

हालांकि बोल्डनेस दिखाने के लिए टीना ने इस बार अपनी ड्रेस को कंधे से खिसकाया हुआ है. साथ ही उनके अलग-अलग एक्सप्रेशन किसी को भी क्रेजी करने के लिए काफी हैं. अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए टीना ने लाइट मेकअप किया है. यहां उन्होंने बालों को कर्ल कर खुला छोड़ा है. कानों में छोटे-छोटे सिल्वर ईयररिंग्स उन पर काफी जच रहे हैं.

अदाओं ने खींचा ध्यान

टीना ने अपनी तीन तस्वीरें शेयर की हैं, खास बात ये है कि यहां हर फोटो में उनका अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है. टीना की क्यूटनेस ने लोगों का दिल जीत लिया है. अब लोगों के लिए उनकी तस्वीरों से नजरें हटाना मुश्किल हो गया है. पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में 'Sometimes being crazy is being you! It is refreshing...' लिखा है.

आग की तरह फैला एक्ट्रेस का लुक

अब उनका ये बोल्ड अवतार हर जगह छाया हुआ है. इस पोस्ट पर फैंस कमेंट कर लगातार रिएक्शन दे रहे हैं. इन तस्वीरों में टीना का ये अंदाज देख फैंस भी होश खो बैठे हैं. टीना की फोटोज पर फैंस कमेंट करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं. इसी के साथ उनकी इस तस्वीर पर अब तक लाखों लाइक्स आ चुके हैं.

