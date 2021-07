Tokyo Olympic: मीराबाई चानू ने चौड़ा किया भारत का सीना, फिल्मी हस्तियों ने इस अंदाज में दी बधाई

नई दिल्ली: टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympic) पर पूरी दुनिया का नजर है. वहीं, शनिवार को भारत की वेटलिफ्टर मीराबाई चानू (Mirabai Chanu) ने रजत पदक अपने नाम करके भारत की सीना चौड़ा कर दिया है. इसी के साथ भारत की झोली में पहला मेडल आ गया है. उनके प्रदर्शन से पूरे देश में खुशी की लहर है. हर हिंदुस्तानी मीराबाई की महान उपलब्धि से खुद पर गर्व कर रहा है.

ट्वीट कर सितारों ने दी बधाई

मीरा को बधाई देने वालों की लिस्ट में बॉलीवुड हस्तियों का भी तांता लग गया है.

कपिल शर्मा, तापसी पन्नू, रवीना टंडन, सनी देओल रणदीप हुड्डा जैसे सितारों अपने ट्वीट के जरिए मीराबाई को शुभकामनाएं भी देना शुरू कर दिया है.

फिल्मी हस्तियों ने जाहिर की खुशी

तापसी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं.'

अभिनेता और फिल्मकार फरहान अख्तर ने लिखा, 'बधाई हो मीराबाई चानू'.

रवीना टंडन ने हैशटैग के साथ लिखा, 'भारतीय महिला पर गर्व'.

सनी देओल ने लिखा, 'शानदार शुरुआत मीराबाई. बधाई हो भारत.'

पहले प्रयास में मीरा ने उठाया 110 किग्रा वजन

गौरतलब है कि वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है. स्नैच के बाद मीराबाई चानू दूसरे नंबर पर थीं.

SO many congratulations #MirabaiChanu !!!!!! May you go looooong and strong!!!! #Tokyo2020 #Olympics https://t.co/ga4baSDr73 pic.twitter.com/cz9JQYMklJ

इसके बाद क्लीन एंड जर्क के पहले प्रयास में मीराबाई चानू 110 किग्रा उठाने में कामयाब रहीं. मीराबाई ने 49 किग्रा वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया.

Congratulations #MirabaiChanu for opening our account in the #OlympicGames with your #silver thank you for all your hard work and that competitive spirit #Olympics pic.twitter.com/VaEkDGwRuI

— Randeep Hooda (@RandeepHooda) July 24, 2021