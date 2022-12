क्या तुनिषा का हुआ मर्डर? मां ने किया सनसनीखेज खुलासा, जानें अब क्या हुआ

नई दिल्ली:Tunisha Sharma Death: टीवी एक्ट्रेस तुनिषा शर्मा की मौत की खबर से हर किसी के जेहन में एक ही सवाल बना हुआ है कि आखिर तुनिषा ने इतन बड़ा कदम क्यों उठाया है. पुलिस इस मामले की जांच में लगी हुई है.मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सेट की कुछ एक्ट्रेस का कहना है कि ये मर्डर है और वो लोग खुद भी डरी हुई है.

शीजान मोहम्मद को किया गिरफ्तार

TV actor Tunisha Sharma death case: I went to the set today.People there are afraid to tell anything. I'm getting calls from many actresses that it's murder& they're also feeling scared.We demand that SIT should probe it: Suresh Gupta,President,All Indian Cine Workers Association pic.twitter.com/bWsbK2qqRs

— ANI (@ANI) December 25, 2022