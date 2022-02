बोल्डनेस दिखाने के लिए वाणी कपूर ने उतारा श्रग, फ्लॉन्ट किया जीरो फिगर

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर (Vaani Kapoor) इस समय मेकर्स और दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई हैं. वह इंडस्ट्री की उन अदाकाराओं में से एक हैं, जिन्होंने सिर्फ अपनी एक्टिंग ही नहीं, बल्कि बोल्ड लुक और फिटनेस से भी लोगों को दीवाना किया है. वाणी अपनी फिल्मों के अलावा अपनी खूबसूरती और स्टाइलिश लुक को लेकर भी काफी चर्चा में बनी रहती हैं.

वाणी कपूर ने खोला श्रग

अब एक बार फिर से इसी बीच एक्ट्रेस अपने एक फोटोशूट को लेकर चर्चा में आ गई हैं. रानी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक ऐसी तस्वीर शेयर कर दी है, जिसे देखने के बाद लोगों के पसीने छूट गए हैं. यहां वाणी को व्हाइट ब्रालेट और मैचिंग शॉर्ट्स पहने देखा जा सकता है. बोल्डनेस दिखाने के लिए इस बार उन्होंने ब्राउन कलर का श्रग खोला हुआ है.

अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए वाणी ने ग्लॉसी मेकअप किया है. यहां उन्होंने बालों को खुला छोड़ा है. इस तस्वीर में क्लीवेज फ्लॉन्ट करती बेहद हसीन लग रही हैं. वाणी जमीन पर बैठकर हुस्न के जलवे बिखेर रही हैं.

वाणी की बोल्डनेस ने किया दीवाना

इसके अलावा वाणी ने अपना एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वह फोटोशूट के लिए पोज देती नजर आ रही हैं. यहां भी उन्होंने कैमरे के सामने श्रग खोला है. वाणी सीढ़ियों के साथ पोज देकर लोगों को मदहोश कर रही हैं. पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में 'The Scene & Behind the Scene' लिखा है'.

वाणी यहां बहुत बेबाक और दिख रही हैं. अब उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है. फैंस के साथ-साथ तमाम यूजर्स लगातार कमेंट कर अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं. वाणी ने एक बार फिर से इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है.

इस फिल्म में दिखेंगी वाणी

वाणी कपूर के वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछले ही दिनों उन्हें आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म 'चंडीगढ़ करे आशिकी' में देखा गया था. अब जल्द ही वह अपकमिंग फिल्म 'शमशेरा' में नजर आएंगी. इस फिल्म में उनके साथ रणबीर कपूर और संजय दत्त को लीड रोल में देखा जाएगा. फैंस एक बार फिर से वाणी को पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित हैं.

ये भी पढे़ं- भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने कराया सिजलिंग फोटोशूट, पिंजरे में बिखेरे जलवे

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.