साउथ एक्टर चलपति राव का निधन, हार्ट अटैक से हुई मौत

नई दिल्ली:Chalapathi Rao Death: साउथ फिल्म इंडस्ट्री को लेकर शॉकिंग खबर सामने आई है. इस खबर के सामने आने से फैंस काफी दुखी हैं. तेलुगु एक्टर तम्मारेड्डी चलपति राव का निधन हो गया. तम्मारेड्डी चलपति राव का 78 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हुआ. एक्टर का बंजारा हिल्स, एमएलए कॉलोनी स्थित अपने बेटे रवि बाबू के घर पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा से निधन हुआ.

चलपति राव का हुआ निधन

Senior actor Shri #ChalapathiRao (79) garu passed away due to cardiac arrest.

May his soul rest in peace pic.twitter.com/DRpinZGUw7

— Gopal Karneedi (@gopal_karneedi) December 25, 2022