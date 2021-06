'लाइगर' से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं विजय देवरकोंडा, रिलीज से पहले ही मिला 200 करोड़ रुपये का ऑफर!

नई दिल्ली: साउथ फिल्मों के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा (Vijay Devarkonda) अब बॉलीवुड में भी अपनी जबरदस्त अदाकारी का जादू बिखेरते नजर आने वाले हैं. पिछले कुछ समय से वह करण जौहर (Karan Johar) के बैनर धर्मा प्रोडक्शन (Dharma Production) के तले बनने वाली अगली फिल्म 'लाइगर' (Liger) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. फिल्म में विजय के साथ अनन्या पांडे (Ananya Pandey) को रोमांस करते देखा जाने वाला है. इसी बीच फिल्म से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जो सभी को हैरान कर रही है.

जल्द दोबारा शुरू होगी फिल्म की शूटिंग

कोविड के कारण पिछले कुछ समय से फिल्म की शूटिंग रुकी हुई है, लेकिन मेकर्स की इसे जल्द ही दोबारा शुरू करने की योजना है. रिपोर्ट्स के अनुसार यह फिल्म 9 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. मेकर्स चाहते हैं कि इसे किसी भी हाल में तय समय पर रिलीज किया जाए. ऐसे में अब फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा सकता है.

विजय देवरकोंडा ने दिया रिएक्शन

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ओटीटी प्लेटफॉर्म ने फिल्म के मेकर्स को इसे फिल्म की रिलीज के लिए 200 करोड़ रुपये का ऑफर भी दिया है. हालांकि, अब इन खबरों पर विजय देवरकोंडा का रिएक्शन भी सामने आ गया है. उन्होंने फिल्म का एक कोलाज फोटो शेयर करते हुए इसके साथ कैप्शन में लिखा. 'ये बहुत कम है... थिएटर में मैं इससे ज्यादा करूंगा.'

शानदार होगी फिल्म

Too little.

I’ll do more in the theaters. pic.twitter.com/AOoRYwmFRw

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) June 21, 2021